Wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę

Інформаційна війна – феномен ХХ століття. Wojna informacyjna jako fenomen XX wieku

Solomiia Mykytsei
Uchodźcy na przejściu granicznym.
Uchodźcy na przejściu granicznym. krzysztof kapica
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В 1976 році вперше застосовується термін «інформаційна війна». Починаючи з 1994 року, в США проводяться офіційні наукові конференції з проблем інформаційних війн за участю провідних представників військово-політичного керівництва держави.

З цією метою в США уже створений центр інформаційної стратегії і політики, завданням якого є вивчення можливостей використання інформаційних технологій у військових конфліктах ХХІ сторіччя. В теперішній час посади офіцерів, що займаються прийомами інформаційного протиборства, введені в армії, на флоті та у військово-повітряних силах США. В липні 1995 року Національний університет оборони у Вашингтоні здійснив випуск першої групи спеціалістів в області інформаційної війни. Наприкінці 1998 року Об’єднаний комітет начальників штабів збройних сил США ухвалив документ «Доктрина проведення інформаційних операцій»

Це і є концепція інформаційно-психологічної війни. До її елементів американські фахівці зараховують: здобування розвідувальної інформації, дезінформування, психологічні операції, фізичне руйнування інформаційних ресурсів супротивника (у тому числі з використанням електромагнітного впливу), напади (фізичні, електронні) на його інформаційну структуру, зараження комп’ютерними вірусами його обчислювальних мереж, проникнення в інформаційні мережі тощо. Тим самим, ризик дезорганізації суспільства через штучно створений інформаційно-організаційний керований хаос, через надлишок чи дефіцит інформації, дезінформацію, загальна керованість великих соціальних груп - в межах досягнень.

Багатооб’єктність і багатоаспектність, масштабність покриття (ураження), що поєднана з чітко визначеною спрямованістю і вибірковістю, невичерпаність інформаційних ресурсів при їх безперервному поповненні, миттєвість здолання великих відстаней, цілеспрямоване використання ресурсів супротивника – основні відмінності інформаційно-психологічних війн від будь-яких інших війн.

Solomiia Mykytsei
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