Інформаційна війна – феномен ХХ століття. Wojna informacyjna jako fenomen XX wieku

З цією метою в США уже створений центр інформаційної стратегії і політики, завданням якого є вивчення можливостей використання інформаційних технологій у військових конфліктах ХХІ сторіччя. В теперішній час посади офіцерів, що займаються прийомами інформаційного протиборства, введені в армії, на флоті та у військово-повітряних силах США. В липні 1995 року Національний університет оборони у Вашингтоні здійснив випуск першої групи спеціалістів в області інформаційної війни. Наприкінці 1998 року Об’єднаний комітет начальників штабів збройних сил США ухвалив документ «Доктрина проведення інформаційних операцій»

Це і є концепція інформаційно-психологічної війни. До її елементів американські фахівці зараховують: здобування розвідувальної інформації, дезінформування, психологічні операції, фізичне руйнування інформаційних ресурсів супротивника (у тому числі з використанням електромагнітного впливу), напади (фізичні, електронні) на його інформаційну структуру, зараження комп’ютерними вірусами його обчислювальних мереж, проникнення в інформаційні мережі тощо. Тим самим, ризик дезорганізації суспільства через штучно створений інформаційно-організаційний керований хаос, через надлишок чи дефіцит інформації, дезінформацію, загальна керованість великих соціальних груп - в межах досягнень.