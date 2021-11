W Ożarowicach na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Tarnogórskiej doszło do zderzenia. 27-letni kierowca renault nie zastosował się do znaku stop i zderzył się z 58-letnim kierowca pojazdu marki Audi, który w wyniku zdarzenia trafił do szpitala. AKtualnie droga jest częściowo zablokowana. Utrudnienia potrwają do około godziny 15.