Інформатор: Міні-словник. Комунікація та транспорт. Найважливіші контакти. Інформаційна підтримка та інфолінії. Медична допомога.

Міні-словник: (słowniczek)

pracować(працовачь) - працювати

jeść (єшьчь) - їсти

spać (спчь) - спати

chcieć (хчєчь) - хотіти

chodzić (ходжічь) - ходити

chronić (хронічь) - захищати, охороняти

cieszyć się (чєшичь шє) - радіти

ćwiczyć (чвічичь) - тренуватися

czekać (чекачь) - чекати

dostać (достачь) - отримати

dotrzeć (дотшец)- добратися

drażnić (дражнічь)- дратувати

działać (джявачь) - діяти

mieć (мєчь) - мати

mieszkać (мєшкачь)- мешкати

móc (муц)- могти

mówić (мувічь) - говорити

musieć (мушєчь)- мусіти, бути змушеним

myśleć (мишлєчь) - думати

palić (палічь) - курити

pamiętać (памєнтачь) - пам’ятати

poprosić (попросічь) - попросити

potrzebować (потребовачь)- потребувати

powiedzieć (повєдєчь) - сказати

telefonować (телефоновачь)- телефонувати

tłumaczyć (твумачичь) – перекладати

walczyć (вальчичь) - битися

zapytać (запитачь) - запитати

Комунікація та транспорт:

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