Інформатор: Міні-словник. Комунікація та транспорт. Найважливіші контакти. Інформаційна підтримка та інфолінії. Медична допомога.

Міні-словник: (słowniczek)
pracować(працовачь) - працювати
jeść (єшьчь) - їсти
spać (спчь) - спати
chcieć (хчєчь) - хотіти
chodzić (ходжічь) - ходити
chronić (хронічь) - захищати, охороняти
cieszyć się (чєшичь шє) - радіти
ćwiczyć (чвічичь) - тренуватися
czekać (чекачь) - чекати
dostać (достачь) - отримати
dotrzeć (дотшец)- добратися
drażnić (дражнічь)- дратувати
działać (джявачь) - діяти
mieć (мєчь) - мати
mieszkać (мєшкачь)- мешкати
móc (муц)- могти
mówić (мувічь) - говорити
musieć (мушєчь)- мусіти, бути змушеним
myśleć (мишлєчь) - думати
palić (палічь) - курити
pamiętać (памєнтачь) - пам’ятати
poprosić (попросічь) - попросити
potrzebować (потребовачь)- потребувати
powiedzieć (повєдєчь) - сказати
telefonować (телефоновачь)- телефонувати
tłumaczyć (твумачичь) – перекладати
walczyć (вальчичь) - битися
zapytać (запитачь) - запитати
Комунікація та транспорт:
Найголовніший додаток з розкладами і траєкторіями руху всіх автобусів і потягів на території Сілезського воєводства– Jakdojade.pl
Від 26.02.2022 до 25.03.2022 громадяни України можуть безкоштовно подорожувати 2-им класом поїздів TLK i IC PKP. Підставою для безкоштовного проїзду становитиме український паспорт або інший документ,що підтверджує українське громадянство.
Від 28.02.2022 громадяни України можуть безкоштовно подорожувати міською комунікацією ZTM (Управління Метрополітарного Транспорту). Підставою для безкоштовного проїзду становитиме український паспорт або інший документ,що підтверджує українське громадянство.
Від 27.02.2022 Німецька залізниця безкоштовно перевозитиме громадян України з Польщі до Німеччини.
Компанія Play створила безкоштовний тарифний план для абонентів з України (підключення *111*1162*1#)
Найважливіші контакти:
Пункти прийому біженців на українсько – польському кордоні
Dorohusk-Jagodzin
Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
Dołhobyczów-Uhrynów
Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów
Zosin-Uściług
Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło
Hrebenne-Rawa Ruska
Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska
Korczowa-Krakowiec
Świetlica, Korczowa 155, 37-552 Korczowa
Medyka-Szeginie
Hala sportowa - Medyka 285, 37-732 Medyka
Budomierz-Hruszew
Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
Krościenko-Smolnica
Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
Інформаційна підтримка та інфолінії
[email protected]
- +48 539 696 888 – інфолінія Катовіце
+48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія
+48 661 013 905 - цілодобова інфолінія
- 48 32 606 32 32 - гаряча лінія Сілезького воєводського управління Гуманітарна допомога
Кризовий пункт для українців: вул. Młyńska 5, Катовіце ( www.katowice.eu/dlaUkrainy )
e-mail: [email protected]
Катовіце
Dom Kultury przy Rynku (8.00 – 20.00 – понеділок – п’ятниця)
Uniwersytet Śląski, Bankowa 12
ul. 3 Maja 17/2 , 1 поверх 9.00 – 17.00 – понеділок - п’ятниця
Медична допомога
NFZ
LUX MED (тел. 22 45 87 007) – польсько – українська інфолінія
[email protected]
Безкоштовне страхування громадян України
PZU
Hestia
Warta
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