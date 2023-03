Injustice. "Bogowie pośród nas". Tom 4 RECENZJA. Superman kontra bogowie - niech ta seria się nie kończy!

Injustice. Tom 4. "Bogowie pośród nas". Niech ta seria się nie kończy!

W Polsce serię wydaje Egmont. Została ona podzielona na pięć tomów. Każdy z nich opisuje jeden rok z walki o przyszłość naszej planety. Superman chce na niej zaprowadzić pokój i sprawiedliwość, ale często czyni to metodami, które z pokojem i sprawiedliwością maja niewiele wspólnego. Batman to przywódca ruchu oporu.

"Injustice" to seria komiksów, która powstała na potrzeby gry komputerowej o tym samy tytule. Gra okazała się hitem, ale albumy o walce Supermana i Batmana o sprawiedliwość i o to, jak ma wyglądać Ziemia również nie zawiodły fanów komiksów.

W czwartym tomie na drodze Supermana stają bogowie

Poprzedni, trzeci tom "Injustice" stał po znakiem magicznej rywalizacji. Czwarty jest boski. W "Bogowie pośród nas" Batman po ostatniej porażce, w desperackim geście zwrócił się do Aresa, boga wojny, by zwerbować panteon greckich bogów do starcia z Supermanem. Człowiek ze Stali może i jest wystarczająco silny, aby zmierzyć się z bogiem... ale co się stanie, gdy jego najbliższa sojuszniczka i córka Zeusa, Wonder Woman, zwróci się przeciwko Supermanowi?