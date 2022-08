Instalacja rzeźbiarska i koncert Dombrova Piano Duo w Fabryce Kultury i Sztuki w Dąbrowie Górniczej

Instalacja rzeźbiarska w Fabryce Kultury i Sztuki w Dąbrowie Górniczej

Instalacja to trzy spojrzenia na współczesnego mężczyznę – to praca o zagubieniu, męskości i niemęskości oraz roli, jaką obecnie sprawuje w codziennym życiu. Warto tę instalację zobaczyć. Zapraszamy do postindustrialnych przestrzeni byłej fabryki Defum w Dąbrowie Górniczej codziennie od godz. 9.00 do 22.00.