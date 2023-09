Instytut Kolejnictwa zaczął certyfikację torów CMK, by podnieść prędkość pociągów do 250 km/h

Centralna Magistrala Kolejowa, czyli linia kolejowa nr 4, ma długość 224 km. Rozpoczyna się w Grodzisku Mazowieckim, a kończy w Zawierciu, łącząc Warszawę z Krakowem oraz Katowicami. Przebiega przez województwa: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i śląskie. Trasa zapewnia najszybsze połączenie stolicy z Krakowem, Katowicami, Opolem i Wrocławiem.

- Laboratorium przeprowadza badania poszczególnych typów podkładów. Czynności trwają. Są to badania laboratoryjne obejmujące próby statyczne i dynamiczne. Czas potrzebny na ich przeprowadzenie to ok. 2-3 miesiące - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor Instytutu Kolejnictwa Andrzej Massel.