Instytut Onkologii w Gliwicach będzie miał nowy budynek i parking na 800 samochodów. Powstaną w ciągu 5 lat

Gliwicki Instytut Onkologii będzie miał nowy budynek. Ministerstwo Zdrowia przekazało na tę inwestycję dodatkowe ponad 17 milionów złotych z unijnych środków. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę bloku operacyjnego, na doposażenie kliniki radioterapii, a także kliniki chirurgii ogólnej. To kolejny projekt, łącznie w ostatnich latach takich wpieranych unijnie przedsięwzięć, jak przypominał minister Sławomir Gadomski podczas konferencji prasowej w Gliwicach - udało się zrealizować w gliwickiej placówce na sumę ponad 150 mln zł. Łącznie z ostatnim dofinansowaniem to ponad 170 mln zł.

Zwolnione po przeniesieniu miejsce pozwoli z kolei rozszerzyć działalność i leczyć więcej chorych. Pierwszy krok do realizacji przedsięwzięcia, ale też - w odpowiedzi na bieżące potrzeby - to rozpoczęcie budowy wielopoziomowego parkingu. Znajdzie się tam miejsce na 800 samochodów. Jak podkreślił prof. Krzysztof Składowski - ta inwestycja otwiera nowe perspektywy leczenia pacjentów, ale także - na realizowanie planów rozszerzenia terapii.

- Otwiera nowe możliwości rozwinięcia diagnostyki i leczenia naszych chorych - podkreśla dr Barbara Bobek-Bilewicz, kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostki Obrazowej. - W nowym budynku klinicznym znajdą się unity, których do tej pory nie mamy, czyli leczenia nowotworów narządu rodnego, nowotworów urologicznych oraz torakochirurgii. Do tej pory leczymy nasze chore, które mają nowotwory narządu rodnego, ale nie mamy operatywy ginekologicznej. Podobnie sytuacja wygląda z urologią oraz z rakiem płuca. Chcielibyśmy, aby w tym nowym budynku ta opieka była kompleksowa: diagnostyki, przez leczenie operacyjne, radioterapię i leczenie systemowe. Do nowego budynku ma zostać przeniesiony także tzw. breast unit zajmujący się leczeniem chorych na raka piersi. To jest największa grupa i w związku z tym wymagająca też leczenia w bardzo wielu aspektach.