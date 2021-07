Inteligentny system transportowy w Bielsku-Białej ma ułatwić kierowcom życie. Inwestycja pochłonie 13 mln zł

- Ta część rozbudowy inteligentnego systemu transportowego polega na wpięciu do niego sześciu parkingów, cztery z nich już wcześniej funkcjonowały z własnymi systemami. Mowa tu o parkingach przy ulicach: Romana Dmowskiego, Tadeusza Rychlińskiego, Ignacego Jana Paderewskiego/Legionów i przy Dworcu Bielsko-Biała Główna. W przypadku tych czterech wykonawca inwestycji odświeżył szatę graficzną istniejących tam tablic i wpiął je do systemu. Na tablicach widoczna będzie, jak do tej pory, informacja o zajętości miejsc parkingowych. Do istniejących już czterech parkingów dołączyły dwa kolejne – na placu Ratuszowym i na placu Wolności - informuje Emilia Klejmont z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

W mieście jest już sześć parkingów, o których za pomocą ITS-u Miejski Zarząd Dróg będzie mógł informować kierowców i na nie naprowadzać.

Poza tablicami przyparkingowymi, w ramach inwestycji zamontowanych zostało osiem tablic naprowadzające na parkingi. Każda z nich będzie jednocześnie wyświetlała informacje o najbliższych parkingach oraz strzałkami naprowadzała na kierunek, w którym dany parking się znajduje.