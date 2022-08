Interesująca data – 17 sierpnia. Felieton Marka Szołtyska, historyka, znawcy Śląska

Przyjmując ten punkt widzenia jako obowiązujący na potrzeby naszych dzisiejszych rozważań, możemy się zapytać: Kto z ważnych dla dziejów Śląska ludzi po śmierci trafił do nieba a kto nie? Pytanie to zadane względem takich postaci jak św. Jadwiga czy św. Jacek nie nastręcza chyba kłopotów. Są jednak inni, względem których pytanie o pozycję we wieczności związane jest z dramatyczną niepewnością. Oto kilka śląskich przykładów: KAROL GODULA - wybitny przemysłowiec i filantrop, ale gburowaty i podejrzewany o „nieczyste” interesy * JÓZEF LOMPA - zasłużony śląski pisarz i działacz społeczny, ale jak go Niemcy wyrzucili pracy to się rozpił * JERZY ZIĘTEK - wybitny organizator życia społecznego na Śląsku, ale obciążony konszachtami z władzą komunistyczną * WOJCIECH KORFANTY - zasłużony dla Śląska działacz społeczny i powstańczy, ale potem bez opamiętania zaangażowany w walkę polityczną.