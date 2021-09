Internauci się śmieją. Najlepsze memy po meczu Polska - Albania

Lewandowski to maszyna! MEMY po meczu Polska - Albania [ZDJĘCIA]

MEMY po meczu Polska - Albania. Reprezentacja Polski wysoko wygrała, ale kibice przez długi czas nie mogli w pełni zaufać tej drużynie. Głupie błędy w defensywie i nie do końca kontrolowane przez nasz zespół spotkanie to główne zarzuty po wygranej nad Albanią. Na szczęście polski zespół zdobył 3 punkty, a my znów możemy się pośmiać z twórczości internautów. Oto MEMY po meczu Polska - Albania.