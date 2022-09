Internet śmieje się z policjantów. Zobaczcie najzabawniejsze memy, jakie udało nam się zebrać! Barbara Romańczuk

Kiedy przychodzą kłopoty zgłaszamy się do nich. Pilnują porządku przez 24h/7. Jednak każda okazja jest dobra by na pracę funkcjonariuszy spojrzeć z nieco innej strony. Co Internauci sądzą o zawodzie policjanta? Bywa naprawdę śmiesznie! Choć to poważny zawód nie zawsze trzeba tak do niego podchodzić. Zebraliśmy dla Was najzabawniejsze memy z sieci. Poprawcie sobie nieco nastrój i zajrzyjcie w naszą galerię!