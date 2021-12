IPN w Katowicach: W grudniu odbyło się co najmniej 397 strajków w całej Polsce

Naukowiec w swoich badaniach sięgnął po istniejącą literaturę przedmiotu. - Z tych źródeł starałem się wydobyć wszystkie dostępne informacje na temat strajków w poszczególnych zakładach. Oczywiście pojawiały się rozbieżności, te same wydarzenia były różnie opisywane przez różnych autorów. W związku z tym założyłem, że nowsza literatura będzie bardziej precyzyjna - tłumaczył dr Kamiński.

Próby dokonania nowego bilansu strajków grudniowych podjął się dr Łukasz Kamiński z Uniwersytetu Wrocławskiego. - Od lat nurtowała mnie myśl, ile tych strajków było. Zwłaszcza, że to co wiedziałem o Dolnym Śląsku, nie współgrało ze skalą globalną - podkreślił historyk.

- To tutaj strajki były najdłuższe. To tutaj również władze najkrwawiej w grudniu 1981 roku spacyfikowały opór społeczny - przypomniał historyk IPN-u.

Prowadzący konferencję dr Jarosław Neja z Oddziału IPN w Katowicach zwrócił uwagę, że to właśnie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim opór społeczny przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w skali kraju był największy, a jego pacyfikacja najbardziej brutalna.

Historyk doliczył się co najmniej 397 strajków w całym kraju. Zaznaczając, że wiele wskazuje na to, iż mogło być ich jeszcze więcej, nawet do 460. Zorganizowane zostały w 35 z 49 województw. Najwięcej miało miejsce w woj. łódzkim, katowickim, wrocławskim, warszawskim i gdańskim.

Prelegenci ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności przedstawili przebieg i pacyfikację protestów w kopalniach "Manifest Lipcowy" i "Wujek", a Tomasz Gonet z katowickiego IPN-u - działania pracowników Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice”. Zaprezentowana została również m.in. specyfika strajków podziemnych w kopalniach Piast i Ziemowit oraz nowa zakładka serwisu internetowego "Twarze Solidarności" na temat strajku i pacyfikacji KWK "Wujek".