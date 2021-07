Irek Dudek o tegorocznej Rawie Blues: To będzie spójny powrót do korzeni festiwalu. Śląskie brzmienia zagoszczą w Pałacu Młodzieży

Rok temu, 40. Rawa Blues Festival odbyła się pod hasłem „rozgrzewka”. Zrobiliśmy wówczas koncert w radiu, z moim big-bandem i z udziałem gości. Wiedziałem, że w tym roku mogą być problemy, bo Amerykanie nie przyjadą. Dlatego wpadłem na pomysł, który nigdy jeszcze nie był na tym festiwalu. Silesian Sound, czyli śląskie brzmienie. Ten projekt zrealizowany zostanie w katowickim Pałacu Młodzieży, gdzie odbyła się pierwsza Rawa Blues. Z jednej strony to spójny powrót do korzeni festiwalu, a z drugiej strony chcę pokazać, że tu – na Śląsku – byliśmy zafascynowani w latach 60. muzyką anglosaską, potem czarną muzyką ze Stanów Zjednoczonych. Na niej się wychowywaliśmy i na tym uczyliśmy się grać. Po latach mamy do czynienia z wielkim wachlarzem śląskiego brzmienia. Inaczej gra SBB, inaczej Dżem, ja z big-bandem. Do tego Trio Kapołki i Makaron. To będzie elitarny koncert w Pałacu Młodzieży. Mało ludzi, którzy jednak z bliska będą mogli zobaczyć tych wszystkich wykonawców, jak improwizują i cieszą się tą muzyką.