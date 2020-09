Istebna: tabliczka "Strefa wolna od LGBT" zawisła na wjeździe do gminy. To dzieło aktywisty

Burmistrza wyprowadzono w kajdankach z urzędu. Teraz wraca do pracy

Czy burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik dopuścił się korupcji? Oskarżyła go o to poznańska prokuratura na podstawie materiałów zebranych przez poznańską delegaturę CBA. Teraz jednak, jeszcze przed rozpoczęciem procesu, sąd uznał, że oskarżony burmistrz może wrócić do pracy w urzęd...