Istnieje skuteczna ochrona urządzeń z Androidem przed Pegasusem. Jaka?

Istnieje skuteczna ochrona urządzeń z Androidem przed Pegasusem

Na samym wstępie przypomnijmy, że Pegasus to wyspecjalizowane oprogramowanie, które zostało stworzone do szpiegowania zawartości m.in. smartfonów, bez wiedzy ich użytkowników.

Za Pegasusa odpowiada izraelska firma NSO Group. To oprogramowanie ma pomagać służbom specjalnym w walce z przestępczością i terroryzmem. Co ciekawe, Pegasus był przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Amnesty International i Forbidden Stories. Z ustaleń organizacji wynika, że był do tej pory wykorzystywany przez służby z kilkudziesięciu państw. Z jego pomocą mogły one śledzić ok. 50 tysięcy osób.

Oprogramowanie umożliwia podgląd wiadomości, zdjęć czy kontaktów, a także podsłuchiwanie prowadzonych rozmów telefonicznych oraz otoczenia, w którym znajduje się smartfon.