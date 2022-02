Ivanka w drodze na Ukrainę, jedzie bronić ojczyzny. W drugą stronę zmierza jej rodzina

Już tydzień temu Ivanka w rozmowie z nami zapowiadała, że w razie potrzeby wraca do ojczyzny, na Ukrainę.

- Pojadę bronić swojego domu, ojczyzny mojej i moich dzieci - mówiła. To sympatyczna Ukrainka, która w Rybniku mieszka od dawna. Przyjechała tutaj z mężem. W domu, w mieście Winnica, zostawiła dwójkę dzieci 10 i 8-latkę. W czwartek rano - kiedy tylko dotarła do niej informacja o rosyjskiej inwazji na Ukrainę - ruszyła w drogę. Do domu. Kiedy udało nam się do niej dodzwonić, była już poza granicami Polski. - Spróbuję przez Czechy, Słowację, Rumunię dojechać do domu. Moi rodzice, którzy zajmują się moimi dziećmi jadą w odwrotnym kierunku. Jadą z moimi dziećmi do Polski. Na miejscu, w Rybniku, został mój mąż. On będzie pracował, będzie nas utrzymywał - mówił nam.