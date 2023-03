Iwona Bredlak, sztygarka w KWK Sośnica. Praca na kopalni była jej marzeniem od dzieciństwa

Skąd pomysł, żeby związać się z kopalnią?

Tata był górnikiem, na kopalni pracowali wujkowie, więc też chciałam, ale rodzina mocno mi odradzała. Nawet tata uważał, że to ciężka praca i że nie dla mnie. A ja zawsze chciałam pracować w kopalni, ewentualnie na policji, ale na to rodzice nie chcieli się zgodzić ze względu na to, że musiałabym mieszkać w internacie. Posłuchałam więc rodziców , zrezygnowałam z wymarzonych zawodów, poszłam do szkoły handlowej i zostałam kasjerem-sprzedawcą. Przepracowałam tak siedem lat, przyzwyczaiłam się, ale to niewdzięczna praca. Kiedy wyszłam za mąż, wróciła myśl o kopalni. Skończyłam wymarzoną szkołę górniczą w Knurowie, zostałam technikiem przeróbki mechanicznej. W Zabrzu wyszkoliłam się na technika BHP, zrobiłam też studia licencjackie z BHP w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach. Pracę na kopalni zaczęłam przy obsłudze przenośników taśmowych. Od razu pokochałam tę pracę. Pracuję tu już 10 lat i mogę powiedzieć, że uwielbiam pracować na kopalni. Nawet praca fizyczna mnie nie przeraża. Sama nie wiem, skąd mam tyle siły, żeby tak pracować, a do tego prowadzić dom. Nie mam czasu na odpoczynek, ale czuję się z tym dobrze. Uwielbiam pracować. Kocham wysiłek.