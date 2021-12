Iza w szpitalu w Pszczynie "umierała w męczarniach". Raport NFZ jest miażdżący

Śmierć kobiety w ciąży: Raport pokontrolny

Kontrola potwierdziła liczne nieprawidłowości, które od początku sygnalizowała rodzina i pełnomocnik rodziny zmarłej Izabeli. - Nie było prawidłowej reakcji na objawy, świadczące o rozwoju stanu zapalnego oraz później na wystąpienie klasycznych objawów wstrząsu septycznego. Chodzi o monitorowanie stanu zdrowia pacjentki, zlecanie badań laboratoryjnych jak i działań zmierzających do zakończenia ciąży – wyliczał na konferencji prasowej Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszy Zdrowia.

1 grudnia ujawniono wyniki kontroli NFZ przeprowadzonej w szpitalu w Pszczynie. - Raport jest przerażający. Dyrektor zarzekał się, że na dyżurze pracowali bardzo doświadczeni lekarze. Jeśli doświadczeni medycy popełnili tak karygodne błędy, to jakie popełniają tacy mniej doświadczeni i ilu osobom zagrażają? - zastanawia się Michał, brat zmarłej Izabeli.

Prof. Ryszard Poręba: Usunięcie takiej ciąży to ratowanie kobiety, nie aborcja

- Oni nie wykonywali godnie swojej pracy. Ona błagała, prosiła o pomoc, a nikt jej nie pomógł. Skazano ją na tortury. Umierała w samotności, bólu i cierpieniu. To dla mnie bardzo bolesne, serce mi pęka, że ją zostawili na pastwę losu – wyznaje Barbara Zientek, mama zmarłej.

Kara dla szpitala w Pszczynie

Na szpital została nałożona kara w wysokości 650 tys. zł. 615 tys. zł z tytułu niedochowania należytej staranności. To maksymalna kwota, jaka może być nałożona w takich okolicznościach. 32 tys. zł szpital musi zapłacić z powodu niewłaściwego prowadzenia dokumentacji medycznej. - Zawsze w takich przypadkach Rzecznik Praw Pacjenta wydaje zalecenia wobec placówki medycznej, co należy zrobić, aby takich sytuacji uniknąć. Wnosimy m.in. o przeprowadzenie szkoleń w zakresie rozpoznawania wstrząsu septycznego i minimalizowania jego skutków. Oraz szkolenia w zakresie rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej – mówił Bartłomiej Chmielowiec. I dodał: - Będziemy wnioskować także do szpitala o przeprosiny rodziny pacjentki oraz rozważenie wypłaty zadośćuczynienia z tytułu naruszenia praw pacjenta.