Izabela Małysz w Tańcu z gwiazdami. Zdobędzie kryształową kulę? ZDJĘCIA Taniec z gwiazdami z udziałem żony Adama Małysza TK

Izabela Małysz pójdzie w ślady swojego męża i zdobędzie kryształową kulę? Tego życzą jej najbliżsi. To oni namawiali ją do udziału w programie "Taniec z gwiazdami". Adam Małysz i córka Karolina mieli przekonać Izabelę Małysz w chwilach, gdy ona sama nie była do końca zdecydowana - przyznała żona popularnego skoczka na łamach portalu "Pomponik". Informacja zelektryzowała wszystkich fanów show Polsatu. Zobacz w galerii zdjęcia przyszłej tancerki.