Izera w Katowicach. W sobotę i niedzielę można ją będzie oglądać w MCK. To pierwsza prezentacja marki w przestrzeni targowej w Polsce.

– To, że showcar Izery zostanie zaprezentowany podczas 4 Design Days, to znakomita okazja, by pokazać odbiorcom, że dobry design dotyczy nie tylko mebli i akcesoriów, ale również samochodów. W myśl hasła tegorocznej edycji – TOGETHER 4 HUMANITY – pragniemy podkreślić istotną rolę samochodów elektrycznych w transformacji motoryzacyjnej i dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie cieszymy się, że w targach biorą udział coraz bardziej różnorodni wystawcy – mówi Robert Posytek, twórca programu 4 Design Days.