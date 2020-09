Jacek Kurski o TVP - "największy stopień profesjonalizmu" MEMY. Kurski odpowiada RPO: TVP nigdy nie faworyzowała żadnego z kandydatów

Jacek Kurski, prezes TVP, odpowiada na wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich, który poddaje w wątpliwość rzetelność przekazu "Wiadomości" TVP z dnia 21 czerwca 2020. Chodzi o to, w jakim świetle został przedstawiony kandydat na prezydenta Andrzej Duda w czasie spotkania w Krakowie. Z kadru można było wywnioskować, że pojawiło się tam trzykrotnie więcej zwolenników Dudy niż w rzeczywistości. Co na to Kurski? Co na to internauci? Zobacz memy w galerii zdjęć.