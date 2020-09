Jacek Sasin szczerze o przyszłości górnictwa: Zamykanie kopalń jest nieuchronne

Na filmie Dominik Kolorz, przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarności" mówi: "Mamy nadzieję na krok do przodu". To było 28 sierpnia, kiedy związkowcy wznowili rozmowy z rządem na temat przyszłości polskiego górnictwa.

W najtrudniejszej sytuacji jest Polska Grupa Górnicza, która zatrudnia ok. 41 tys. pracowników. Przygotowany przez zarząd PGG plan naprawczy nie został przyjęty. Przypomnijmy, zakładał on na już zamknięcie dwóch kopalni. To kopalnia Ruda z ruchami Bielszowice, Halemba i Pokój w Rudzie Śląskiej oraz kopalnia Wujek w Katowicach.

To poważna zapowiedź. Do tej pory ze strony obozu rządowego dochodziły zapewnienia o obronie górnictwa, niezamykaniu kopalń.

Łącznie chodziło o 7466 pracowników. Nikt nie miał zostać zwolniony. Przygotowany pakiet osłonowy wynosił ok. 1,5 mld zł. Pracownicy dołowi, którzy zbliżają się do emerytury, mieli skorzystać z 4-letniego urlopu górniczego (pracownicy przeróbki 3 lata), płatnego w wysokości 75 proc. pensji. Pozostali mogli liczyć na jednorazowe odprawy wysokości 12-krotności pensji (wyliczanej indywidualnie). Osoby bez prawa do jakiegokolwiek świadczenia (248 osób) miało trafić do innych zakładów.