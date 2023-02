Jacy oni piękni i młodzi! Pierwsza studniówka maturzystów z II LO w Rybniku. Młodzież bawiła się w Montenegro w Świerklanach

Do najważniejszego egzaminu w ich życiu, nie bez powodu nazywanego "egzaminem dojrzałości" pozostało już mniej niż 100 dni. Najbliższe dni, tygodnie na pewno spędzą na nauce, powtarzaniu materiału, rozwiązywaniu zadań. Ale w tę noc było szaleństwo. Była zabawa. I tańce do białego rana! W sobotę, 4 lutego, na balu studniówkowym spotkali się uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku, czyli popularnej "Hanki". Był to pierwszy z dwóch bali. I wypadł znakomicie.

Uczniowie zachwycili przede wszystkim brawurowo wykonanym polonezem. Były też podziękowania dla nauczycieli, życzenia pomyślności i zdania matury. A przede wszystkim było to czas wyśmienitej zabawy, przewietrzenia głowy i zacieśniania więzi szkolnych! Towarzyszyliśmy uczniom II LO podczas tej wyjątkowej nocy (ale wyłącznie na tej oficjalnej części). Zerknijcie, co uchwycił nasz fotoreporter.