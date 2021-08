Jagiellonia Białystok - Gónik Zabrze NA ŻYWO, LIVE, TRANSMISJA. Łukasz Podolski kontuzjowany!

W poniedziałek 16 sierpnia Jagiellonia Białystok zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Spotkanie zakończy 4. kolejkę PKO Ekstraklasy. Faworytem meczu jest Jaga, która jeszcze w tym sezonie nie przegrała, ale zabrzanie podbudowani ostatnią wygraną ze Stalą chcą pójść za ciosem i nie wracać do domu z pustymi rękami. Tutaj możesz śledzić na żywo relację live i wynik meczu Jagiellonia - Górnik.

Jagiellonia Białystok - Gónik Zabrze wynik na żywo, relacja live

Jagiellonia Białystok - Gónik Zabrze. Sanogo pomoże Podolskiemu w ataku

Piłkarze Górnika przystąpią do dzisiejszego spotkania podbudowani ostatnią wygraną ze Stalą Mielec. W Białymstoku zabrzan czeka jednak trudne zadanie, bo Jagiellonia w tym sezonie jeszcze w lidze nie przegrała, a po 3. kolejce była razem z Lechem współliderem tabeli PKO Ekstraklasy.Białostocczanie wszystkie dotychczasowe spotkania rozegrali na swoim stadionie i wykorzystali atut własnego boiska pokonując Raków i Niecieczę oraz remisując na inaugurację z Lechią. Dwa ostatnie pojedynki Górnika z Jagą w Białymstoku kończyły się wygranymi gospodarzy i teraz również to oni są faworytem meczu.Podopieczni trenera Jana Urbana na Podlasie pojechali już w niedzielę. - Na chwilę obecną nie ma żadnych przykrych niespodzianek. Wszyscy zawodnicy są do mojej dyspozycji - powiedział szkoleniowiec Górnika.Tutaj możesz śledzić wynik na żywo i relację live z meczu Jagiellonia - Górnik. Transmisję spotkania z Białegostoku można obejrzeć w Canal+ Sport.Do autobusu jadącego na mecz wsiadł także najnowszy nabytek zabrzan Vamara Sanogo.26-letni napastnik w czwartek podpisał roczny kontrakt z Górnikiem z opcją przedłużenia umowy.- Nie zastanawiałem się długo, gdy dostałem ofertę powrotu do Polski. Znałem Górnika i jego piłkarzy z poprzednich występów w waszej lidze - powiedział Vamara Sanogo.Francuz wcześniej był graczem Zagłębia i Legii. Z tym ostatnim klubem sięgnął po mistrzostwo Polski w sezonie 2019/20, a dzięki 11 golom strzelonym rok wcześniej w barwach sosnowiczan jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii tego klubu.- Bardzo się cieszę, że trenuję z zespołem. Teraz musimy razem popracować, by najlepiej przygotować się do kolejnych meczów - dodał Sanogo, który ostatnio grał w gruzińskim Dinamo Batumi.- Jagiellonia jest współliderem tabeli, co z pewnością dodaje jej pewności siebie, ale to są dopiero początki. Na razie grają co tydzień u siebie, gdzie znają praktycznie każde źdźbło trawy na murawie. My jedziemy do Białegostoku zagrać naprawdę dobre spotkanie i przywieźć stamtąd punkty - powiedział trener Urban.