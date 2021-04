Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa 0:0 NA ŻYWO, LIVE, TRANSMISJA. Ulubiony rywal piłkarzy Papszuna

Jagiellonia Białystok zmierzy się dziś z Rakowem Częstochowa w 28. kolejce PKO Ekstraklasy. Mecz w Białymstoku rozpocznie się o godz. 19 i będzie rozegrany awansem, bo podopieczni trenera Marka Papszuna w niedzielę grają w finale Fortuna Pucharu Polski. Tutaj możesz śledzić relację live i wynik na żywo z pojedynku Jagiellonia - Raków.

Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa na żywo, live. Wymarzony rywal piłkarzy Papszuna

To historyczny sezon dla Rakowa. Obchodzący 100-lecie istnienia klub z Częstochowy właśnie po raz pierwszy zapewnił sobie miejsce na podium PKO Ekstraklasy i będzie reprezentował Polskę w europejskich pucharach. To jednak wcale nie musi być koniec sukcesów drużyny trenera Marka Papszuna.W niedzielę Raków zagra w finale Fortuna Pucharu Polski i po raz pierwszy może wywalczyć to trofeum. W lidze częstochowianie na razie zajmują trzecie miejsce, ale do drugiej Pogoni tracą tylko punkt i w dodatku mają jeszcze zaległe spotkanie ze Stalą Mielec.Piłkarze Rakowa będą teraz grać co trzy dni i trener Papszun ma spory dylemat czy oszczędzać najlepszych na finał PP czy też powalczyć w Białymstoku w najsilniejszym składzie o przedłużenie zwycięskiej serii, która na razie wynosi pięć spotkań.Wydaje się, że chęć zdobycia PP przeważy i z Jagiellonią od początku meczu zagra kilku piłkarzy, którzy zwykle wchodzili na zmiany. Kadra Rakowa jest na tyle szeroka, że jakość drużyny nie ucierpi na tym zbytnio, a w niedzielę klub będzie mógł wystawić najsilniejszy skład w najważniejszym meczu w swojej historii.Z Jagiellonią na pewno nie zagra pauzujący za kartki Kamil Piątkowski. Kontuzjowani są Czesi Daniel Bartl i Tomas Petrasek. Pod znakiem zapytania stoi występ Igora Sapały, który narzeka na lekki uraz, a Miłosz Szczepański wznowił już treningi po operacji, ale raczej jeszcze nie pojawi się na boisku.Jagiellonia to ulubiony rywal Rakowa. Po powrocie do PKO Ekstraklasy częstochowianie wygrali z tą drużyną wszystkie mecze. W tym sezonie w Bełchatowie było 3:2, a w poprzednim 1:0 na wyjeździe i 2:1 w roli gospodarza. Białostocczanie nie wygrali w lidze trzech ostatnich spotkań remisując z Wisłą Płock i Stalą oraz ulegając Warcie.Mecz w Białymstoku rozpocznie się o godz. 19 i transmitować go będzie Canal+ Sport. Tutaj możesz śledzić relację live i wynik na żywo ze spotkania Jagiellonia - Raków.