Jagiellonia - Górnik Zabrze 1:3. Kubica królem polowania. Wypowiedzi po meczu w Białymstoku ZDJĘCIA

Jagiellonia - Górnik Zabrze 1:3. Kubica królem polowania. Wypowiedzi po meczu w Białymstoku

Piłkarze z Zabrza po falstarcie w lidze wkroczyli na zwycięską ścieżkę. Podbudowany wygraną ze Stalą zespół Jana Urbana w poniedziałek wieczorem pewnie ograł na wyjeździe Jagiellonię.

- Rozegraliśmy dobre spotkanie. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej części meczu. Mieliśmy nad nim kontrolę. Stracona bramka pobudziła nas i ponownie graliśmy to, co prezentowaliśmy do momentu strzelenia pierwszego gola. Niezmiernie cieszymy się z tego zwycięstwa - powiedział Jan Urban na konferencji prasowej.

W Białymstoku formą błysnął Krzysztof Kubica. 21-letni piłkarz strzelił dwa pierwsze gole dla Górnika i były to premierowe trafienia w PKO Ekstraklasie pochodzącego z Żywca gracza.

