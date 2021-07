Jak bezpiecznie przetrwać burzę w lesie i górach? O czym trzeba pamiętać? Ważne rady z podcastu "Między drzewami"

Jak bezpiecznie schronić się w lesie przed burzami? Oto ważne rady

Sezon burzowy w Polsce trwa od kwietnia do września. Choć zdarza się, że występują także zimą. Warto zawsze obserwować niebo i szukać informacji o prognozie pogody. Na temat tego, jak przetrwać burze w lesie i górach opowiada Michał Wieciech z Nadleśnictwa Niepołomice w podcaście „Między Drzewami”.

- Statycznie mamy od ok. 20 do 35 dni burzowych. To niewiele. W okolicach równikowych burze pojawiają się praktycznie codziennie. Zdecydowanie wielkość burz w Polsce jest mniejsza od tych równikowych. Więcej występuje ich na południu Polski, a mniej na Pomorzu - mówi Michał Wieciech z Nadleśnictwa Niepołomice.

Gdy słyszymy zbliżające się burze, to najlepiej schować się w budynku. Jeśli jesteśmy w lesie, to szukajmy schronienia w niższej części terenu. Najlepiej jest zejść ze wzgórz i górek. Pamiętajmy też, by oddalić się od zbiorników wodnych - jezior, rzek czy strumieni.