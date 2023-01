Jak chronić psa i kota przed kleszczami? To 5 mitów, którym nie wierzcie! Chronić czworonoga trzeba również zimą

Jak chronić zwierzę przed kleszczami?

Co robić, gdy nasze zwierzę zostanie ugryzione przez kleszcza?

Mitem jest przekonanie, że kleszcza nie możemy usunąć samemu, tylko powinniśmy pozostawić to lekarzowi weterynarii. Wymaga to jednak odpowiednich narzędzi i wiedzy. Przede wszystkim – nie smarujmy kleszcza masłem czy innym tłuszczem! To kolejny z krążących mitów, który może mieć bardzo negatywne skutki. Taki zabieg może narazić kleszcza na stres i w efekcie może on zwymiotować do rany.