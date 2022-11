Jak daleko dojedziesz pociągiem w 5 godzin z Katowic? Możesz się zdziwić bo możliwości jest od groma! To może być sposób na rutynę

Czy wiesz jak daleko możesz dojechać pociągiem zaledwie w 5 godzin z Katowic? Wrocław, Warszawa, Poznań czy Leszno? To tylko kilka z możliwości i bardziej popularnych kierunków. Chronotrains to mapa zainspirowana stroną Direkt Bahn Guru. Jej dane źródłowe pochodzą z Deutsche Bahn i udostępnione przez Direkt Bahn Guru. Możemy na niej sprawdzić w jakie miejsce dojedziemy w czasie od godziny do 5 godzin. Do wglądu wybraliśmy katowicką stację PKP. Dokąd dojedziemy?

Sprawdź na mapie w naszej galerii!