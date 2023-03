Jak dbać o słuch? Co mu na co dzień zagraża? W Światowy Dzień Słuchu rozmawiamy z dr. Krzysztofem Orłowskim otolaryngologiem

Jak co roku 3 marca obchodzony jest Światowy Dzień Słuchu, ale o słuch powinniśmy dbać na co dzień. Jakie są nasze największe przewinienia, wobec tego bardzo ważnego ludzkiego zmysłu?

Największym grzechem, jaki popełniamy, to narażanie słuchu na hałas. Mam na myśli zarówno przewlekły hałas o umiarkowanym natężeniu, jak również ostre urazy akustyczne. Najczęstszym przewinieniem w dzisiejszych czasach jest słuchanie muzyki i dźwięków rekreacyjnych w słuchawkach wewnątrzusznych. Jest to najwygodniejsza i najbardziej popularna metoda, jednak najbardziej szkodliwa. Powoduje ona największe ubytki słuchu, szczególnie wśród młodych ludzi. Szacuje się, że u około miliarda młodych ludzi na świecie występują zaburzenia słuchu spowodowane właśnie przewlekłym urazem akustycznym. Większość nowoczesnych telefonów ma ograniczniki głośności w słuchawkach, ale przekroczenie tego zabezpieczenia nie jest problemem. Telefon po prostu pyta, czy użytkownik chce zwiększyć głośność i wystarczy to zaakceptować jednym dotknięciem. Niewiele osób używa słuchawek, które eliminują szum otoczenia, dlatego większość ludzi, używających słuchawek w pociągach, w komunikacji miejskiej, czy w pracy, przekracza dopuszczony poziom natężenia dźwięku uszkadzając słuch. Zdecydowanie bezpieczniejsze jest używanie słuchawek nausznych. Są one dużo odpowiedniejsze i bardziej fizjologiczne dla słuchu. Przewlekły uraz akustyczny to zdecydowanie najczęstsza przyczyna zarówno niedosłuchu, jak i występujących w konsekwencji tych niedosłuchów, szumów usznych, które z kolei potrafią być bardzo dokuczliwe.