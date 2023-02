Jak dobrze mieć sąsiada… On: się uśmiechnie… wysłucha… ci pomoże… zagada. Recenzja film "Właściciele"

Havelka nakręcił film według własnego scenariusza, a wcześniej była to sztuka, którą wystawił na scenie zespół teatralny. Należy jeszcze zwrócić uwagę, że reżyser nakręcił „Właścicieli” zaledwie w osiem dni, a film obejrzało w Czechach 300 tys. widzów, co - przy ich liczbie ludności - jest cyfrą imponującą. Na polskim plakacie tej komedii, do obejrzenia filmu zachęcają dwa zdania: Komedia dla tych, którzy tego nie doświadczyli… Dramat dla tych, którzy to przeżyli… Zaś z kolei napis na końcu filmu informuje: Wszystkie postaci są zmyślone, jeśli kogoś ci przypominają, prawdopodobnie jesteś… i tu ponownie pojawia się tytuł filmu. Otóż to! Albowiem również w Polsce niejedna osoba mógłby się przejrzeć w filmie, jak w zwierciadle. Pod warunkiem, że jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej i uczestniczy w jej posiedzeniach.