Jak kupić bilet ZTM na Śląskui i Zagłębiu? Aplikacja mobilna zastąpi plastikową Kartę ŚKUP. Metropolia pyta o zdanie mieszkańców

Karta ŚKUP czy aplikacja mobilna?

Aplikacja stanie się więc wirtualną kartą i umożliwi wykonanie wszystkich operacji potrzebnych do korzystania z komunikacji miejskiej oraz do obsługi swojego konta i planowania podróży. W pełni zastąpi funkcjonalność karty plastikowej.

- Wielu z nas trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez użycia smartfonu. Za jego pomocą realizujemy przelewy, płacimy w sklepach, a coraz częściej także kupujemy bilety. Statystyki pokazują, że mieszkańcy Metropolii średnio w ciągu dnia kupują ok. 33 tys. biletów we wszystkich pięciu aplikacjach mobilnych, gdzie dostępne są nasze bilety. Rocznie sprzedajmy w ten sposób bilety o wartości ponad 13 mln zł - wyjaśnia Jacek Brzezinka, członek zarządu GZM, w którym odpowiada za rozwój systemów informatycznych.

Metropolia zapowiada jednak, że karty w tradycyjnej formie zostaną pozostawione. To ukłon w stronę użytkowników, którzy nie posiadają smartfonów lub z innych powodów preferują to rozwiązanie. W związku z planowanymi zmianami, Metropolia uruchomiła na swojej stronie internetowej sondę internetową skierowaną do użytkowników komunikacji miejskiej. Przedstawiciele GZM chcą się dowiedzieć, ile osób zdecyduje się przejść na aplikację, a ile chce nadal nosić fizyczną kartę w swoim portfelu. Głosowanie potrwa do 15 lutego.