Jak mieszkali Polacy 20 lat temu? W salonie skórzana kanapa i stół ze szklanym blatem. W jadalni dębowa witryna z Holandii na kryształy

To już nie był czas PRL i meblościanek na wysoki połysk oraz wersalek ani kolorowych plastików z lat 90. Szanowane były ciężkie kredensy z wysuniętą witryną, solidne komplety wypoczynkowe w skórze, najlepiej czarnej lub kremowej, drewniane fronty kuchennych szafek z półokrągłymi narożnikami. W sypialni - szerokie łóżka zamiast rozkładanych wersalek.

W kuchni: pierwsze zmywarki. Szafki koniecznie podświetlane halogenami. Luksfery jako ścianki działowe. Wciąż poczucie, że meble to inwestycja na lata, a te polskie, robione z drewna, są najsolidniejsze, ale... te zagraniczne, szwedzkie, niemieckie, holenderskie, to prawdziwy szyk! Wyprawy na Roździeń, do Agaty, salonów Meble Cyroń. Z drugiej strony - Ikea! Choć salony szwedzkiej sieci pojawiły się w Polsce już 10 lat wcześniej, bo w latach 90., na początku XXI wieku, w latach 2000 - 2005, było ich niewiele i nie każdego było stać na to, by wymienić dębowe szafy na ikeowską sklejkę. Sklep tej sieci otwarto w Katowicach w roku 2000.