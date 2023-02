Jak otrzymać skierowanie i dostać się do sanatorium? 10 kroków, które musisz przejść, aby znaleźć się w uzdrowiskach 14.02.2023 Bartłomiej Romanek

Według danych od 300 do 400 tysięcy osób czeka na skierowanie do sanatorium. Aby się do niego dostać i odwiedzić uzdrowiska, trzeba uzyskać skierowanie. Jak je otrzymać? Podpowiadamy w 10 krokach, które znajdziecie w naszej galerii.