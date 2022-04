Jak rozmawiać z osobami, które myślą o samobójstwie? Czemu „będzie dobrze” nie pomaga? Rozmowa z suicydologiem dr Halszką Witkowską

— Depresja jest coraz częstsza w naszym społeczeństwie, mamy także do czynienia ze wzrostem zachowań samobójczych. Projekt „Życie warte jest rozmowy” porusza takie – nie ukrywajmy – bardzo trudne tematy.

— Ludzie boją się tematyki związanej z problemem samobójstw. Nie wiedzą, jak rozmawiać i jak pomagać osobom w kryzysie suicydalnym. Dlatego w ramach projektu „Życie warte jest rozmowy” organizujemy spotkania z ekspertami, na których możemy otrzymać praktyczne informacje dotyczące tego, jak pomagać osobie w kryzysie samobójczym. Często bywa tak, że osoby w kryzysie boją się mówić, ponieważ lękają się reakcji otoczenia. Niejednokrotnie wstydzą się przyznać, że mają myśli samobójcze. Z drugiej strony boją się zbagatelizowania ich kryzysu. Najgorsze, co może usłyszeć osoba w kryzysie, to: „Inni mają gorzej.” albo coś w stylu: „Co ty gadasz za głupoty?”.