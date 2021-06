Jak różne instytucje działały podczas pandemii i co zmieniło się w naszym życiu? Eksperci podsumują to w Akademii WSB

Jak koronawirus zmienił nasz świat? Konferencja w Akademii WSB

Do Dąbrowy Górniczej przyjadą eksperci, by wymienić się opiniami i doświadczeniami na temat pandemii koronawirusa. We wtorek 22 czerwca i w środę 23 czerwca w Akademii WSB odbędzie się "Ogólnopolska Konferencja Naukowa działania podmiotów specjalistycznych oraz instytucji w pandemii SARS -Cov2. Praktyka i wymiana doświadczeń".

Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie. Wpłynęła na każdego z nas - niezależnie od kraju, wieku, płci, rasy, pracy czy statusu społecznego. Zmieniła się nasza rzeczywistość, w której musieliśmy szybko na nowo się odnaleźć. COVID-19 wpłynął praktycznie na każdy element współczesnego życia. Podczas konferencji eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami, podsumowują najważniejsze zmiany, zyski i straty. Odbędą się tutaj rozmowy o różnych aspektach naszego życia i tego, co nas otacza - zdrowie, edukacja, działalność gospodarcza, media. administracja publiczna, religia, opieka społeczna czy służby publiczne.