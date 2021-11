"Jak się dzielić, współpracować i sobie pomagać" - pomaga dzieciom zrozumieć stosunki społeczne i własne emocje

"Jak się dzielić, współpracować i sobie pomagać" pokazuje dzieciom, jak powinny wyglądać poprawne relacje między ludźmi. Pokazuje im to, czego najmłodsi jeszcze nie potrafią w ogóle, albo dopiero im się to zaczęło udawać. Małe dzieci nie muszą się umieć dzielić, nie wiedzą, co to cierpliwość. Swoje emocje i potrzeby wyrażają tu i teraz. Kiedy jednak zaczynają funkcjonować na co dzień w większej grupie, pewne normy społeczne zaczynają na nie wpływać. Często te normy są dla nich zbyt trudne do zrozumienia i zaakceptowania. W tym pomaga właśnie książka wydawnictwa Sam. Na kartach tego poradnika prezentowane są różne sytuacje z życia dziecka - wspólna zabawa, konflikty, nauka dzielenia się, współpraca, wprowadzanie zasad w dużej grupie dzieci, a nawet sposoby na znalezienie kompromisu. Książka uczy też, jak pomagać innym oraz pokazuje czym jest empatia.