Jak słynna Pola Negri została hrabiną z Sosnowca?

Pola Negri - hrabina z Sosnowca

Jedna z gwiazd Hollywood

Barbara Apolonia Chalupiec urodziła się 3 stycznia 1897 r. w Lipnie na Kujawach. Pseudonim artystyczny wymyśliła wiele lat później. Zaczęła nazywać siebie Polą Negri na cześć włoskiej poetki Ady Negri, której poezję uwielbiała. Miała zrobić karierę w balecie, ale zachorowała na gruźlicę. Wyjechała na kurację do sanatorium w Zakopanem. Po powrocie do Warszawy postawiła na karierę aktorską, którą pomógł jej pokierować Kazimierz Hulewicz, wiceprezes Warszawskich Teatrów Rządowych. To on namówił ją do podjęcia nauki w Szkole Aplikacyjnej przy Warszawskich Teatrach Rządowych. Niedługo później otrzymała swoje pierwsze role. We wrześniu 1912 r. zadebiutowała w warszawskim Teatrze Małym rolą Anieli w „Ślubach panieńskich”.