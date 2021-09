Jak udzielić pierwszej pomocy psu? Policjanci uczą się, jak udzielać pierwszem pomocy rannym owczarkom na służbie

Funkcjonariusze policji, którzy są przewodnikami psów policyjnych, uczyli się jak udzielać im pierwszej pomocy swoim czworonożnym partnerom. O czym trzeba pamiętać nim zacznie się udzielać pierwszej pomocy psu? Przede wszystkim o tym, że ranny pies może być nieprzewidywalny. Dlatego trzeba pamiętać o kilku zasadach. W pierwszej kolejności należy założyć psu kaganiec. Od tej reguły jest jednak wyjątek, kiedy pies ma trudności z oddychaniem. W przypadku braku kagańca możemy zabezpieczyć psi pysk pętlą wykonaną z paska, sznurka lub bandaża. Jeśli to możliwe, przywołujemy (prowadzimy) psa w bezpieczne miejsce i staramy się uzyskać nad nim kontrolę. Pomocne w tym będzie wyposażenie osobiste psa służbowego – uprząż, obroża, smycz. Jeżeli obrażenia psa nie wymagają od nas ściągnięcia z niego sprzętu, pozostawiamy go, gdyż będzie przydatny w utrzymaniu kontroli nad psem. Sprzęt możemy zdjąć, kiedy pali się lub topi pod wpływem temperatury, jest bardzo mokry, co w efekcie może doprowadzić do hipotermii, lub gdy umiejscowienie rany wymusza na nas takie działanie.