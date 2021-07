Jak wyglądało studenckie życie na Śląsku kilkanaście lat temu? Zdjęcia archiwalne z lat 2002-2005. Może znajdziesz się na zdjęciach?

Od czasu wybuchu pandemii koronawirusa życie studentów i uczelni w województwie śląskim toczy się inaczej, niż utartymi przez lata ścieżkami. Nowe zwyczaje i procedury, z nauką zdalną na czele, zmieniły wiele. A jak wyglądało życie studenckie na Śląsku kilkanaście lat temu? Zerknijcie do galerii, może znajdziecie się na zdjęciach?

Nie tylko nauka, ale i zabawa Jak naprawdę wygląda stereotypowe życie studenckie? Studia to dla wielu najlepszy czas w życiu. Funkcjonowanie żaków nie skupia się tylko na nauce, ale przede wszystkim na życiu towarzyskim, nowych znajomościach i dobrej zabawie. A okazji do niej nie brakowało. Do legend wielu akademików przeszły historie o wyrzucanych przez okno telewizorach, czy imprezach, na które ściągano pół miasta. Korytarzami płynęły rzeki alkoholu, a czasu na sen było jak na lekarstwo.

Często zabawa przenosiła się do kultowych klubów studenckich, których w Katowicach nie brakowało. Na Ligocie był to m.in. Straszny Dwór, zaś w centrum, na ulicy Teatralnej działał słynny Akant. To tutaj podobno odbyła się pierwsza próba Rawy Blues, tu powstało też Shakin’ Dudi. Bywał tu regularnie wielki Kyks. Droga między Wydziałem Nauk Społecznych, a katowickim dworcem sprawiała, że bywało tu sporo studentów. Wielu więc spóźniało się do domu, wielu też wprost z Akantu biegło na poranne zajęcia.

Kto pamięta radość z odczytania swego nazwiska na liście przyjętych do grona studentów? Albo moment odebrania indeksów?

Do stałych elementów życia studenckiego należały nie tylko uroczyste akademie w murach uczelni, ale także tradycyjne święto żaków czyli juwenalia. Wraz z przejęciem kluczy do bram miasta, rozpoczynał się festiwal barwnych miejskich korowodów, zabaw, niekończących się imprez. Czy studenci będą mieli szansę przeżyć to w tym roku akademickim? To się okaże.

Póki co, zerknijcie do galerii, może znajdziecie znajome twarze?

