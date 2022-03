Jak zrobić zielnik? Zobacz jak przygotować zielnik na działce, balkonie oraz w kuchni. Jakie zioła można sadzić razem?

Zielnik, jak sama nazwa wskazuje, służy do uprawy ziół. Oczywiście możemy pójść krok dalej i uprawiać w nim również kwiaty. Najważniejszą kwestią jest zapewnienie odpowiednich warunków dla uprawy naszych roślin. Zaczynając od odpowiedniego przygotowania naszego zielnika, przez jego uprawę i pielęgnację. Przede wszystkim zielnik należy ustawić w słonecznym miejscu. Jeśli chcemy skupić się na uprawie ziół, które często stosujemy w kuchni, warto ustawić sobie zielnik w pobliżu wejścia do domu lub tarasu, żeby nie musieć daleko biegać po potrzebne zioła.

Zielnik w kuchni

Nawet jeśli nie posiadasz ogrodu ani balkonu możesz mieć zielnik w kuchni. Jeżeli Twoja kuchnia jest od słonecznej strony, jesteś na wygranej pozycji. Najprostszym rozwiązaniem jest uprawa ziół w doniczkach na parapecie.

Nie jest to jednak jedyna opcja. Możesz przygotować sobie zielnik, który zawiśnie na Twojej ścianie w kuchni. Stworzy to dla Ciebie możliwości uprawiania większej ilości ziół, jak również będzie pięknym elementem dekoracyjnym w Twojej kuchni.

Możesz przygotować zielnik z desek lub palet, który zawiśnie na Twojej ścianie w kuchni lub wybrać gotowe ogrody wertykalne, które wystarczy przymocować do ściany i posadzić upragnione rośliny.

[promo_list]donice i osłonki;5;Okazje![/promo_list]

Jak uprawiać zioła?

By cieszyć się pięknym zielnikiem, musimy znać podstawy uprawy ziół. Przedstawiamy, jakie warunki należy spełnić w uprawie najczęściej wybieranych ziół.

Zdecydowana większość ziół potrzebuje miejsca mocno nasłonecznionego, ciepłego oraz osłoniętego od wiatru. Przykładami takich ziół są: majeranek, bazylia, lawenda, cząber oraz rozmaryn. Mniej wymagające są: mięta, lubczyk oraz kminek. Jeśli chcesz zagospodarować miejsce, które jest lekko ocienione, spokojnie możesz wybrać te zioła.

Sadząc zioła, pamiętaj o odpowiednich odstępach. Ułatwi Ci to dostęp do sadzonek. Warto również mieć na uwadze, jaka będzie wielkość posadzonej rośliny. Większe sadzimy w części centralnej zielnika, ponieważ również ułatwi nam to dostęp przy ich pielęgnacji.

Jeżeli chcesz wysiać zioła, pamiętam o tym, że niektóre możesz wysiać prosto do gruntu, a niektóre przygotowuje się w rozsadach. Zaczynając swoją przygodę z ziołami, możesz zaopatrzyć się w gotowe sadzonki.

Wybrane zioła - uprawa

Mięta

Mięta jest bardzo popularna w naszych kuchniach. Świetnie sprawdza się w różnych daniach oraz napojach. W ciepłe, letnie dni można przygotować z niej orzeźwiający napój z dodatkiem cytryny oraz lodu. Natomiast zimą możemy raczyć się herbatką przygotowaną z suszonej lub świeżej mięty. Ma piękny, świeży zapach.

Pielęgnując mięte, należy pamiętać, żeby gleba była zawsze wilgotna. Mięta lubi stanowiska lekko zacienione. Pamiętaj, że mięta lubi się rozrastać, warto jej zostawić na to, trochę miejsca. Można sadzić do gruntu lub uprawiać w doniczce. Nie jest rośliną wymagającą, uprawa jej jest bardzo prosta. Gdy przyjdą chłodne dni, warto ją przenieść do pomieszczenia, żeby móc cieszyć się jej uprawą cały rok.

Bazylia

Bazylia świetnie komponuje się prawie z każdym daniem. Jest bardzo aromatyczna. Stosowana zarówno do mięs, ryb, jak i do sosów oraz sałatek.

Bazylię należy uprawiać w miejscu mocno nasłonecznionym oraz osłoniętym od wiatru. Lubi glebę przepuszczalną oraz stale wilgotną. Jeśli zapewnimy jej odpowiednie warunki klimatyczne, będziemy pamiętać o częstym podlewaniu to jej - wystarczy. Podobnie jak miętę, możemy sadzić do gruntu lub uprawiać w doniczce.

Majeranek

Majeranek jest znany ze swojego szerokiego zastosowania w kuchni oraz właściwości leczniczych. Uprawiany w ogrodzie przyciągnie miododajne pszczoły, za to odstraszy ślimaki oraz mrówki.

Majeranek wymaga stanowiska słonecznego, osłoniętego od wiatru tak jak bazylia. Jeśli jest uprawiany w ogrodzie, należy pamiętać o usuwaniu chwastów, ponieważ majeranek bardzo nie lubi ich sąsiedztwa. Spokojnie można go uprawiać również w doniczce.

Jakie zioła można sadzić razem?

Zioła różnią się od siebie wymaganiami. Niektóre mogą lubić miejsca nasłonecznione, ale będą różnić się wymaganiami glebowymi. Sprawdź gotowe zestawienia ziół, które świetnie czują się w swoim towarzystwie. Pomoże Ci to w skomponowaniu idealnego zielnika. Zioła najlepiej sadzić parami.