Jak ZTM zamierza przekonać pasażerów do komunikacji miejskiej? Nie tańszymi biletami, ale liniami metropolitalnymi i „Mobilnym ŚKUP-em”

Wyniki głosowania to porażka ugrupowania prezydenta Jacka Sutryka, które w całości głosowało za utrzymaniem cen po noworocznej podwyżce. Dlaczego? Biuro prasowe Urzędu Miejskiego we Wrocławiu tłumaczy, że wyższe ceny nie przełożyły się na utratę pasażerów, a było wręcz przeciwnie.

- Obniżenie cen biletów ma m.in. za zadanie przywrócić liczbę pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej do poziomów sprzed pandemii koronawirusa, a co za tym idzie pomóc przywrócić utracone przychody. Dane przedstawiane przez miejskiego przewoźnika wskazują jednoznacznie na duży spadek liczby pasażerów - napisano w uchwale.

Od 1 lipca bilety komunikacji miejskiej we Wrocławiu będą tańsze. To pomysł lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, który przez radę miejską został przyjęty głosami opozycji (19 do 18) - PiS-u, Nowoczesnej i Współczesnego Wrocławia.

- Porównując dwa ostatnie miesiące przed podwyżką, do dwóch pierwszych miesięcy po podwyżce, zanotowano wzrost sprzedaży biletów jednorazowych i czasowych o około 253 tys. szt. Na podstawie danych ze stycznia i lutego 2021 roku liczba sprzedanych biletów wzrosła z 1,5 mln do 1,67 mln szt., co przekłada się na pół miliona złotych wpływów więcej - informuje biuro.

To doprowadziło w 2020 roku do obniżenia wpływów ze sprzedaży biletów z 240 na 140 mln złotych.

- Od października 2019 do lutego 2020 roku w systemie ŚKUP odnotowaliśmy 8 mln przejazdów. W dobie pandemii, w analogicznym okresie, ta liczba była dużo niższa i wynosiła 2,3 mln. Ogólnie od marca 2020 do marca 2021 roku odbyło się 9,5 mln przejazdów mniej, niż w okresie sprzed pandemii - informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik ZTM.

Jak wpłynęło to na zainteresowanie komunikacją miejską w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii?

- W maju, po zmianie cennika i po zmniejszaniu obostrzeń, pasażerowie zaczęli częściej korzystać z komunikacji publicznej. Potwierdza to m.in. wzrost sprzedaży biletów papierowych w Punktach Obsługi Pasażera - przekazuje rzecznik i podkreśla, że ZTM nie planuje żadnych obniżek lub podwyżek cen.

Co dla pasażerów? Linie metropolitalne i „Mobilny ŚKUP”

ZTM nie zamierza przekonywać pasażerów do powrotu niższymi cenami. Za to na początku maja wprowadzono linie metropolitalne, które miały stworzyć sieć szybkich autobusów pomiędzy największymi miastami metropolii. Niestety pojazdy oznaczone literą „M” w większości powtarzają trasy wycofanych „osiemsetek”. Co za tym idzie - zatrzymują się na kilkunastu przystankach, zamiast z wybranych punktów prowadzić wprost do celu. Poprawiła się jedynie częstotliwość kursów.