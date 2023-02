Jak żyje na co dzień i podróżuje Arkadiusz Milik, piłkarz reprezentacji Polski. Mamy wyjątkowe zdjęcia wychowanka Rozwoju Katowice

Jak żyje na co dzień i podróżuje Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik pochodzi ze Śląska

Arkadiusz Milik pochodzi ze Śląska. Piłkarz urodził się w Tychach, ale jest wychowankiem Rozwoju Katowice, z którego jako 17-latek przeniósł się do Górnika Zabrze.

Później swoją karierę kontynuował za granicą. Po transferze do Bayeru Leverkusen nie przebił się do składu "Aptekarzy" i był wypożyczany najpierw do FC Augsburg, a później Ajaksu Amsterdam, który ostatecznie wykupił go z Leverkusen.