Jaką nazwę ma nowy stadion Zagłębia Sosnowiec? Stadion Ludowy to już nie jest, ale ArcelorMittal Park też nie!

Otwarcie bez kibiców GieKSy

Organizatorzy stanęli na wysokości zadania i dzień otwarcia okazał się dla nich sukcesem nie tylko sportowym. Owszem, zamknięta dojazdowa ulica Zaruskiego, spowodowała problemy komunikacyjne i korki, ale wcześniej zachęcano kibiców do skorzystania z darmowej komunikacji miejskiej. Oby ten remont skończył się jak najszybciej, bo to duża bolączka ArcelorMittal Park. Na dodatek parkingi były tylko dla wybranych, więc zmotoryzowani kibice "zaatakowali" pobliskie uliczki i trawniki. Remont Zaruskiego miał być też przyczyną odmowy przyjęcia kibiców GKS-u Katowice, choć wiadomo też, że nie chciano ryzykować ich wizyty w kontekście sobotniego święta zagłębiowskiej społeczności. Z jednej strony rozumiem takie "zabezpieczenie", ale z drugiej - przecież nie po to buduje się nowoczesne stadiony, aby nie mogli na niej wejść kibice drużyn rywali...