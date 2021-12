Jaką żywą choinkę wybrać? Choinkowy poradnik „Co sadzić, by nie przesadzić?” od Taurona Materiał informacyjny

Bartłomiej Romanek

Porady świąteczne na święta Bożego Narodzenia nt. żywych choinek od Taurona. Z lektury można dowiedzieć się jakie gatunki wybrać, jeśli chcemy żeby drzewka były wieloletnie, jak się nimi opiekować, by przetrwały w naszych ogrodach, gdzie je sadzić, by w przyszłości nie zagrażały liniom energetycznym i nie powodowały awarii prądu. Porady na temat bezpiecznego sadzenia drzew zebrano w poradniku „Co sadzić, by nie przesadzić?”.