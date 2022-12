Jakub Sazanów-Lubelski: Medycyna estetyczna nie jest wbrew pozorom łatwa, to szeroka dziedzina

Jest Pan lekarzem dermatologiem?

Tak jestem dermatologiem. Miałem to szczęście, że udało mi się dostać rezydenturę, w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne. Dermatologia cieszy się dużym powodzeniem, kiedyś tak nie było, jednak dziś wielu dermatologów zajmuje się również medycyną estetyczną, dlatego to tak pożądana specjalizacja.

Pan również wiedział, że pójdzie w jej kierunku?

Na początku tego nie wiedziałem, ale miałem to szczęście, że mogłem podpatrywać moją teściową Krystynę Lubelską, która również jest dermatologiem i założyła ten gabinet. To tak naprawdę prekursorka laseroterapii na Śląsku, a nawet w Polsce. Jest jedną z pierwszych kobiet, które sprowadziły do naszego kraju laser. Kiedyś to urządzenie zajmowało połowę pokoju, dziś można je przenosić w walizce. Podpatrywałem jej pracę i bardzo mi się ona spodobała. Myślałem oczywiście też o chirurgii plastycznej czy ogólnej, ale dermatologia jest spokojniejsza, nie ma w niej tyle stresu jak w chirurgii, gdzie często występują stany nagłe. Rozwój medycyny estetycznej daje ogromne możliwości stałego kształcenia się, ale także robienia zabiegów a mnie ciągnęło do tego, żeby pracować manualnie. Nie tylko, patrzeć na pacjenta i stawiać diagnozy na podstawie wywiadu, tylko żeby móc im faktycznie pomóc. Wiedziałam więc, że to będzie dobry wybór, utwierdziła mnie w tym właśnie obserwacja pracy, teściowej i całego zespołu. To bardzo ważne, że mogłem od nich nabyć tak wiele wiedzy. Medycyna estetyczna nie jest wbrew pozorom łatwa, to szeroka dziedzina. Aby się jej dobrze nauczyć, trzeba nieustannie się szkolić zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pracując tutaj, miałem ułatwioną drogę, otwartą jakby księgę, która leżała przede mną, więc grzechem byłoby z niej nie skorzystać.