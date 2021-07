Jakub Świerczok żegna Piasta. Wyjeżdża z Gliwic do Japonii

Jakub Świerczok w minionym sezonie był najskuteczniejszym Polakiem w PKO Ekstraklasie. Napastnik Piasta Gliwice zagrał w 27 meczach, strzelając w nich 17 goli. Świetne występy sprawiły, że klub z Okrzei wykupił 28-letniego zawodnika z Łudogorca Razgrad.

Piłkarz znalazł się też w reprezentacji Polski i na Euro zagrał przeciwko Szwecji. W Piaście już jednak nie wystąpi. Gliwiczanie sprzedali go do japońskiego Nagoya Grampus, mistrza kraju z 2010 roku. W obecnym sezonie zespół zajmuje w lidze czwarte miejsce.

- Kuba to świetny zawodnik i człowiek, który wniósł dużo energii do społeczności Piasta i dzięki temu obie strony skorzystały na tej współpracy. Kuba zdobywał ważne bramki, które pomogły Piastowi w osiąganiu dobrych rezultatów, a także sprawiły, że otrzymał powołanie do reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy. Piłka nożna jest jednak dynamiczna i zmiany są nieuniknione. Kubie, bardzo dziękujemy i życzymy mu wielu sukcesów, by w nowym miejscu był równie szczęśliwy co w Gliwicach -skomentował kadrę Grzegorz Bednarski, prezes Piasta Gliwice na stronie internetowej klubu.