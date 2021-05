Jan Urban: Nie wyobrażam sobie, że coś może nie wypalić

Z jakim celem przychodzi pan do Górnika?

Mam szansę pisania nowej historii z Górnikiem. Jestem tym zaszczycony i dziękuję za taką możliwość. Chciałbym być tym, który znów wprowadzi ten klub na wyżyny polskiej piłki nożnej. Naszym najbliższym celem jest spokojny sezon i budowa drużyny, która być może, powalczy o europejskie puchary. Ale to ocenimy wtedy, gdy ukształtuje się kadra. Nie wyobrażam sobie jednak, że coś mi może w Górniku nie wypalić. To wielka firma, sam sobie nakładam wielką presję, żeby sprostać wyzwaniu.

Kiedy rozpoczęły się pana rozmowy z klubem?

Bardzo niedawno. Wracałem akurat do kraju na szczepionkę i usłyszałem, że mam podobno już kontakty z Górnikiem. To wtedy była nieprawda, ale tuż potem klub rzeczywiście się odezwał.

Podpisał pan kontrakt tylko do końca najbliższego sezonu.W polskiej piłce nie ma wielkich pieniędzy, więc kluby asekurują się krótkimi kontraktami, żeby nie ryzykować późniejszym spłacaniem szkoleniowców. Ja jestem zadowolony i mam nadzieję, że kiedyś podpiszę dłuższy kontrakt, bo to będzie świadczyło o tym, że misja mi się powiodła.