Jan Urban trenerem reprezentacji Polski? Mamy komentarze właściciela i szefów Górnika Zabrze

- Nie miałem spotkania z Cezarym Kuleszą - Jan Urban stanowczo zaprzecza wieściom „Przeglądu Sportowego”, jakoby podczas trwającego zgrupowania Górnika Zabrze w Turcji rozmawiał z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przejęcia reprezentacji.

Zaskoczenie spekulacjami panuje też na Roosevelta.

- Nie zamierzamy zajmować się plotkami, które w dodatku na pewno nie pomagają piłkarzom w skoncentrowaniu się na pracy. Jan Urban jest szkoleniowcem Górnika i wspólnie staramy się, by czternastokrotni mistrzowie Polski zmierzali w kierunku godnym takiej historii - oświadczyła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, które jest właścicielem klubu.

O opcji odejścia Jana Urbana do kadry nie słyszał też pełniący obowiązki prezesa Tomasz Młynarczyk.

- Nikt z PZPN-u nie zwrócił się do tej pory do Górnika ani z oficjalnym ani nieoficjalnym pytaniem związanym z takim scenariuszem - podkreśla szef klubu. - Wiemy też, że media rządzą się swoimi prawami i czasem kreują temat tylko po to, by przyciągnąć uwagę.