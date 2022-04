Janusz Majer: Każde pokolenie wspinaczy ma swoje miejsca do odkrycia i wyzwania, którym stara się sprostać

Najpierw były wyjazdy w skałki i Tatry, później w Alpy i Hindukusz - takie były początki w latach 60. i 70. Co najbardziej wtedy się dla Pana liczyło?

Interesowało mnie poznawanie świata, zwłaszcza kultury wschodu, a te wyjazdy dawały taką możliwość. Dla młodych ludzi w PRL-u perspektyw realizacji siebie nie było zbyt wiele, stąd w Polsce znalazło się nagle tylu alpinistów - można było otrzymać sportowy paszport i zwiedzać świat.

W 1976 roku brał Pan udział w rozmowach z pakistańskimi urzędnikami w Rawalpindi. Wydali zgodę na pierwszą wyprawę katowickiego Klubu Wysokogórskiego w Himalaje. W kolejnym roku czołówka polskich wspinaczy wyjechała pod Nanga Parbat.

Udało nam się zdobyć Noszak (7491 m n.p.m.) w Hindukuszu, po czym pojechaliśmy do Pakistanu i tam w Rawalpindi spotkaliśmy Wandę Rutkiewicz i Duśkę Wach. To właśnie Wanda dzięki swoim kontaktom pomogła nam zdobyć zezwolenie na wyprawę pod Nanga Parbat (8125 m n.p.m.) w 1977 roku. I choć na szczyt nie udało się wówczas wejść, to był przełomowy moment. Zaczęły się coraz częstsze wyjazdy...